Как сообщил глава Междуреченска Павел Камбалин, транспортное сообщение с поселками Майзас и Ортон нарушено из-за повреждения понтонного моста. В связи с этим в округе введен режим повышенной готовности, который позволяет всем задействованным службам оперативно реагировать на возможные изменения ситуации. При этом жизнеобеспечение самих населенных пунктов организовано в полном объеме.

– Работают ФАПы, медицинские специалисты присутствуют, запас медикаментов сформирован. На текущий момент в поселках нет беременных женщин и лиц, которым требуется экстренная медицинская помощь, – отметил Павел Камбалин.

Силами муниципального управления и подразделений ГО и ЧС организовано дежурство плавсредств на случай экстренного перемещения. Завоз продуктов питания в школу в Ортоне обеспечен ранее, в магазинах имеется необходимый ассортимент, дополнительно сформированы запасы продовольствия. Сформирован штаб, который возглавляет первый заместитель главы округа.

Проведено предварительное обследование понтонного моста, выявлено частичное повреждение элементов крепления. Для выработки дальнейших управленческих решений созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям. Ситуация находится на контроле.