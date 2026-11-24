Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала надзорные мероприятия из-за повреждении переправы в районе посёлка Майзас.
В Кузбассе транспортная прокуратура начала проверку наплавного моста. Поводом послужила публикация в СМИ о повреждении переправы в районе посёлка Майзас Междуреченского муниципального округа.
Ведомство организовало проверку по факту повреждения наплавного моста. Отмечается, что проверка проводится в рамках соблюдения законодательства в сфере безопасности людей на воде.
В ходе проверки будет дана всесторонняя оценка обстоятельствам произошедшего. Если в ходе проверки выявят нарушения, прокуратура примет меры.
Ранее VSE42.RU сообщал, что в Кузбассе был введён особый противопожарный режим, из-за повреждения наплавного моста, который затрудняет доступ к лесным массивам и осложняет работу экстренных служб.