Синоптик Кемеровского гидрометцентра в беседе с VSE42.Ru объяснила, какие изменения погоды ждут Кузбасс в ближайшие дни. По ее предварительным данным, картина меняется: антициклон уступает место теплому высотному циклону, который принесет дожди и мокрый снег.

Уже в среду, 25 ноября, погоду в регионе начнет определять другой циклон – с холодными воздушными массами из районов Якутии. Осадки в виде мокрого снега перейдут в снег, ветер усилится, а температура начнет понижаться.

– С пятницы начнет устанавливаться зимний характер погоды, – отметила синоптик Кемеровского гидрометцентра в разговоре с редакцией.

Таким образом, ответ на вопрос, когда в Кузбассе начнется зима, – в пятницу, 27 ноября.

Напомним, ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие дни в регионе.