Западно-Сибирский гидрометцентр представил прогноз для Кузбасса на рабочие дни с 23 по 26 ноября. По данным синоптиков, регион ждут заметные температурные качели, осадки в виде дождя и мокрого снега, а также гололедные явления.

Во вторник, 24 ноября, ночью температура составит от 0 до +5 градусов, местами опустится до – 5. Днем воздух прогреется до +2...+7. Ночью ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, по югу – в виде дождя и мокрого снега. Днем местами пройдет дождь, на дорогах сохранятся гололедные явления. Ветер южный, 3-8 метров в секунду с порывами до 14.

В среду, 25 ноября, ночью похолодает до – 3...+2 градусов, днем ожидается от – 1 до +4. Ночью пройдут осадки, местами сильные. Днем – небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами сохраняются гололедные явления. Ветер сменится на юго-западный и усилится до 6-11 метров в секунду, порывы могут достигать 20 метров в секунду.

В четверг, 26 ноября, ночью температура составит от – 1 до – 6 градусов, днем – от 0 до +5, местами до – 5. Ночью в отдельных районах пройдут небольшие, по северу местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, ночью местами порывы до 14.