Речь идёт о лестнице на старой набережной Кемерова возле памятника воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в 1941–1945 годах. Высокий забор, который почти год полностью закрывал вид на место строительства, недавно убрали. Однако попасть на саму площадку по-прежнему нельзя. В этом убедился журналист VSE42.RU сегодня, 23 ноября.

Ещё месяц назад, 23 октября, в городской администрации сообщили, что лестничные марши и габионы уже готовы, а укладка гранита для ступеней практически завершена. Следующим этапом должна была стать установка ограждения.

Сейчас на объекте нет рабочих, хотя строительная техника остаётся на месте. При этом ранее власти рассчитывали полностью завершить строительство в декабре.

Напомним, масштабная реконструкция началась в августе 2025 года. На новую лестницу в областном центре потратили около 100 миллионов рублей. Если сроки удастся соблюсти, кемеровчане получат обновлённый спуск уже к Новому году.