Кемеровчане получат на Новый год шикарную лестницу за 100 млн рублей

Около памятника воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в 1941-1945 гг, на Притомской набережной убран высокий забор, целый год полностью блокировавший вид и проход к месту строительства новой лестницы, выяснил корреспондент VSE42.Ru. Тем не менее работа в этом месте ещё кипит.

В городской администрации нам пояснили, что по состоянию на 23 октября готовы лестничные марши и габионы, почти готова укладка гранита для ступеней. Далее будут устанавливать забор.

– В стадии выполнения монтаж забора и установка железобетонных плит. Последним этапом запланирована укладка асфальта, – сказали в мэрии.

Полностью завершить строительство надеются в декабре. Таким образом кемеровчане получат в подарок на Новый год шикарную лестницу за 100 млн рублей – в такую сумму обошлась работа.

Напомним, строительство началось в августе прошлого года. Сначала подрядчик полностью выкорчевал старую лестницу, а потом приступил к установке совершенно новой. Стройка кипела целый год, прерываясь на холода и паводок. К сентябрю этого года стартовала установка лестничных маршей.