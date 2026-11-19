Кузбасс стал самым доступным по покупке вторичного жилья среди 20 регионов России.

По данным Аналитического центра Авито Недвижимости, за октябрь в Кузбассе зарегистрировали 2,3 тысячи сделок с жильём на вторичном рынке. Это на 9% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Одновременно средняя цена квадратного метра снизилась на 2% – до 82 тысяч рублей.

По доступности вторичного жилья Кузбасс занял первое место среди 20 регионов с наибольшим количеством сделок. Ближайшими по стоимости оказались Оренбургская область, где квадратный метр в среднем оценивали в 91 тысячу рублей, и Челябинская область – 95 тысяч рублей.

При этом по числу сделок Кемеровская область уступила крупнейшим рынкам страны. Лидером в октябре стала Московская область с 9,8 тысячи договоров купли-продажи. Далее расположились Москва с 7,4 тысячи сделок, Санкт-Петербург – 5,9 тысячи, Свердловская область – 5,1 тысячи и Краснодарский край – 4,5 тысячи.

В целом вторичный рынок жилья в России заметно оживился. За январь – октябрь 2026 года в стране заключили 1,26 млн договоров купли-продажи. Это на 18% больше, чем за тот же период прошлого года. Особенно сильно выросло число сделок с привлечением ипотеки – сразу на 52%.

В Кузбассе доля ипотечных покупок на вторичном рынке составила 33%. Для сравнения, в Татарстане и Иркутской области этот показатель достиг 38%, в Красноярском крае и Башкортостане – 36%.

Интерес к объявлениям о продаже вторичного жилья в регионе за год также увеличился – на 3%.

При этом доступность квартир в Кузбассе выделяется на фоне общероссийских цен. В среднем по стране квадратный метр вторичного жилья в объявлениях стоил 159 тысяч рублей – почти вдвое дороже, чем в Кемеровской области. Средняя стоимость квартиры по России достигла 8,8 млн рублей.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что Кузбасс попал в топ регионов с самым дешёвым бензином, но есть нюанс.