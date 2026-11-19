Кузбасс оказался в топе регионов России с самым дешёвым бензином. По данным Росстата, стоимость АИ-92 и АИ-95 в Кемеровской области входит в число самых доступных в стране, а вот бензин АИ-98 здесь оказался дороже среднероссийского уровня.

Согласно сводке ведомства, по состоянию на 16 ноября литр АИ-92 в Кузбассе в среднем стоил 65,2 рубля. За неделю цена немного снизилась: ранее за тот же объём просили 65,3 рубля. Дешевле этот бензин можно было купить только в трёх регионах России – Курганской области (63,8 рубля), Челябинской (64,2 рубля) и Омской (64,4 рубля).

Не сильно отстаёт и АИ-95. Его средняя стоимость в Кузбассе составила 69,9 рубля за литр. Неделей ранее цена была немного ниже – 69,8 рубля. При этом дешевле заправиться таким бензином можно было всего в трёх субъектах: Томской области, где литр стоил 69,7 рубля, а также Курганской и Омской областях – по 69,8 рубля.

А вот владельцам автомобилей, которым требуется топливо АИ-98 и выше, повезло значительно меньше. На 16 ноября литр такой марки в Кузбассе обходился в среднем в 105,5 рубля. Несмотря на снижение по сравнению с предыдущей неделей (106,1 рубля), цена осталась выше среднероссийского уровня. Дешевле этот бензин продавался сразу в 59 регионах страны.

Дизельное топливо также не попало в число самых доступных вариантов. Его средняя стоимость в Кемеровской области достигла 82,2 рубля за литр против 81,9 рубля неделей ранее. В 32 регионах России дизель оказался дешевле.

Напомним, ранее стало известно, что в Кузбассе опять ввели лимиты на АЗС.