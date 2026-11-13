Они проснутся голодными: ученый предупредил об опасности раннего пробуждения медведей

Обычно косолапые массово просыпаются ближе к концу марта, но отдельные животные могут вылезти на свет намного раньше – в последних числах февраля. Таким мнением в разговоре с изданием "Абзац" поделился биолог Дмитрий Сафонов. По его словам, первыми на ноги поднимутся те хищники, кто банально не успел набрать массу.

– Если у нас медведь не набрал достаточно жирового запаса из-за нехватки еды осенью, то его сон будет поверхностным. Такие медведи могут проснуться раньше обычного. Я думаю, что такие медведи у нас просыпаются примерно в конце февраля, начале марта месяца – тогда, когда у нас будут проявляться уже в лесу первые проталины, – сказал биолог.

Как добавил специалист, главный сигнал для выхода из спячки – плюсовая температура и таяние снега. А второй решающий момент – жировые запасы: чем солиднее набранный вес, тем слаще и крепче спит зверь.

По словам эксперта, происходящее сейчас – тревожный звоночек, так как некоторые медведи не уснули и будут бродить зимой. Он подчеркнул, что истощенные звери крайне опасны. Если они не уйдут в спячку в ближайшее время, то к весне 2027 года возрастет число их выходов к людям, что приведет к конфликтам. Весенний дефицит корма может усилить их агрессию, добавил Сафонов.