Визг и бегство не помогут: как вести себя, если на вашу дачу наведался медведь

По осени голод приводит медведей к дачным участкам и в поселки. У косолапых в это время начинается гиперфагия – проще говоря, нажировка. До зимней спячки зверю надо обзавестись подкожным жиром толщиной с ладонь: без такого запаса морозы в берлоге не пережить. Нюх у бурого медведя в 7-8 раз тоньше, чем у собаки, так что аромат варенья, моченых яблок или открытого погреба он улавливает даже на большом расстоянии.

Не двигайтесь и говорите спокойно

Увидев медведя, так и хочется рвануть к крыльцу и спрятаться. Но такой порыв может обернуться роковой ошибкой: на короткой дистанции этот тяжеловес набирает до 50 км/ч, не отставая от скаковой лошади.

Стоит человеку побежать, и у зверя включается инстинкт преследования. Постарайтесь справиться со страхом, остановитесь и твердо встаньте на землю. Видит медведь неважно: если человек замрет возле сарая, косолапый может принять его за покрытую мхом бочку.

Резкие крики и визг для медведя звучат как угроза. Лучше заговорить спокойно, низким голосом, словно перекидываетесь словами со старым знакомым через забор. В 99% случаев зверь прислушается, фыркнет и начнет искать путь назад.

Оставьте проход и избавьтесь от того, что привлекает зверя

Хуже всего – оказаться на пути медведя к калитке, за которой начинается лес. Почувствовав себя загнанным в угол, он может забыть об осторожности и напасть. Медленно отходите в сторону по диагонали, освобождая ему дорогу. Пробирайтесь в дом тихо, без топота сапог и хлопанья ставнями. О надежных ставнях и запорах на оконных рамах стоит подумать заранее.

Заботиться о защите участка нужно еще до появления косолапого.

Упавшие яблоки и сливы закапывайте поглубже либо увозите подальше от дачи.

Мискам с собачьей похлебкой не место на террасе.

Пищевые остатки не отправляйте в незакрытую компостную яму.

Если пасека стоит возле лесной опушки, обнесите ее проволочным ограждением.

Для дачников осень – время, когда участки затихают, а для медведя – последняя возможность подготовиться к зимнему сну. Если учитывать его привычки, не пугать без причины и не привлекать съестными запахами, можно разойтись мирно. Об этом пишет ИА Stavropol.Media со ссылкой на канал "Приключения натуралиста".