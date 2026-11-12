Сладкая жизнь и мягкое кресло: какие повседневные привычки притягивают к вам инсульт

Ожирение и привычка проводить большую часть дня сидя могут обернуться инсультом, рассказал NEWS.ru Александр Умнов, преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения. Врач отметил, что к этому опасному состоянию также могут привести диабет и повышенное давление.

– Инсульт – это сосудистая катастрофа. Конечно, есть профилактика, которая поможет его избежать. Нужно помнить про основные факторы риска: высокое кровяное давление, повышенный уровень холестерина, диабет и ожирение, – сказал Умнов.

Он объяснил, что с этим можно сделать. Прежде всего – следить за артериальным давлением. Если говорить об ожирении, основной совет простой: не проводить все время сидя или лежа, сообщает телеканал "Саратов 24".

Если человек работает из дома, то тогда ему обязательно нужно находить время на зарядку и прогулку днем. Недостаток движения способствует развитию инсульта не меньше, чем курение и употребление алкоголя. А при диабете избыток сахара в крови способен повреждать сосуды и нервные окончания, пояснил медик.