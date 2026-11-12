Конец карьерных прыжков: россиянам рассказали о тенденциях на рынке труда в 2026 году

Как рассказала HR-директор Level Group Валентина Романова в беседе с ИА "Время Н", сегодня россияне всё сильнее дорожат стабильностью. При этом от карьерных планов они не отказываются – скорее хотят понимать, чего ждать от работодателя и как развиваться внутри компании.

Специалист объяснила, что за трендом 2026 года – job hugging, или стремлением держаться за своё рабочее место, – чаще стоят страх и неопределённость, а не сильная вовлечённость в работу. Поэтому за внешне спокойной кадровой картиной могут скрываться риски для бизнеса. Особенно дорожат своим местом опытные сотрудники на средних и высоких позициях: переход в другую компанию для них связан с риском лишиться привычного дохода и накопленного опыта. А вот стажёры по-прежнему воспринимают частую смену работы как обычное дело.

– Если рынок станет слишком осторожным, замедление обновления кадров может привести к будущему дефициту компетенций: внешне штат будет стабилен, но компаниям станет сложнее закрывать новые роли, – сказала собеседница СМИ.

По её наблюдениям, за последний год кандидаты стали практичнее. Удалённый и гибридный форматы, участие в проектах и сотрудничество сразу с несколькими заказчиками уже стали привычными. Вместо частых переходов – "job hopping" – люди всё чаще выбирают осторожный "job hugging". В такой ситуации удерживать сотрудников лучше не расплывчатыми обещаниями, а конкретными возможностями: участием в кросс-функциональных проектах, переходом на другую роль с сохранением зарплаты, постоянным обучением, в том числе работе с ИИ, и понятной обратной связью.

Через 2−3 года проектная работа и гибридный формат будут ещё заметнее определять рынок. А для людей, способных быстро показать результат на деле, смена профессии станет привычной частью карьеры, полагает эксперт.