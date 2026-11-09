Не только ради зарплаты: сибиряки рассказали, что заставит их сменить работу

Жители Сибири раскрыли свои финансовые мечты. Судя по результатам опроса Авито, для полного счастья среднестатистическому работающему сибиряку нужно почти 166 тысяч рублей в месяц. Именно такую сумму респонденты назвали идеальной зарплатой.

При этом аппетиты у всех разные. Больше всего оказалось тех, кто хотел бы получать от 70 до 150 тысяч рублей (по 22% в каждой категории). Еще 16% замахиваются на 150–200 тысяч, а 14% и вовсе не отказались бы от суммы выше 300 тысяч рублей.

Любопытно, что ради денег люди готовы на многое. Треть опрошенных согласна сменить работу или взять на себя больше обязанностей, если зарплата вырастет в 1,5–2 раза. А каждый пятый готов даже поменять профессию или переехать, лишь бы доход вырос втрое. Правда, есть и те, кто уже достиг финансовой гармонии – таких счастливчиков среди участников опроса набралось 5%.

Каждый четвертый сибиряк готов сменить сферу, если новая работа окажется просто интереснее нынешней.

– Для работодателей это означает, что конкурентное предложение важно рассматривать комплексно: уровень дохода должен соотноситься с профессиональными задачами и возможностями развития, – отметил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

Также искать лучшую долю сибирякам помогает реклама. Больше половины опрошенных признались, что обращают внимание на рекламные предложения о работе. Чаще всего вакансии попадаются им на площадках интернет-магазинов, в поисковиках и профессиональных сообществах.