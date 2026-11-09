"Что-то горит": в Новокузнецке к элитному ресторану съехались пожарные – соцсети

В центре Новокузнецка рядом с элитным рестораном Lambic заметили несколько пожарных машин. Информацию об этом, а также кадры с места происшествия опубликовали сегодня, 9 ноября, около 17:00 в телеграм-канале "GORODAD – NOVOKUZNETSK".

На фото и видео видны пожарные автомобили и сотрудники экстренных служб.

– Суета на Ермакова, светомузыка и дым, – прокомментировал происходящее автор ролика.

Ещё одна читательница канала уточнила, что спецтехника приехала к дому № 5.

– Ермакова 5, приехали 3 пожарки, что-то горит. Сама сфотала сейчас, – написала местная жительница.

Журналисту редакции VSE42.RU сообщили в МЧС Кузбасса, что на данный момент информации о происшествии пока нет.

Напомним, накануне вечером в Новокузнецке загорелся многоквартирный дом. Жильцы экстренно побежали на улицу, но не все смогли выйти сами – ребенка из пожара выносили на руках. Также в ночь на субботу в Прокопьевске из-за короткого замыкания загорелись дом с верандой.