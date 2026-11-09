"Ребёнка из дома вынесли": в Кузбассе возник страшный пожар в квартире

Накануне вечером в Нловокузнецке загорелся многоквартирный дом. Жильцы экстренно побежали на улицу, но не все смогли выйти сами.
Вечером в воскресенье, 8 ноября, в южной столице Кузбасса загорелась пятиэтажка на улице Климасенко. Пользователи соцсетей поделились жуткими фото и видео с места происшествия: мощное пламя вырывалось из окна третьего этажа.
– Там ребёнка ещё из дома вынесли. Пятая пожарка приехала, – сказал очевидец.
Также прибыли экипажи скорой помощи.
В областном МЧС сайту VSE42.Ru рассказали, что горела квартира на третьем этаже, там обгорели стены, вещи, мебель и окно. Жильцы эвакуированы.
– По прибытия пожарных расчётов самостоятельно эвакуировались 20 человек, в том числе четыре ребёнка. Силами МЧС спасены девять человек. Никто не пострадал, – сказали в ведомстве.
Тушили огонь 20 огнеборцев на шести единицах техники.