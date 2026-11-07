Происшествия

Короткое замыкание устроило в Кузбассе страшный пожар – фото и видео

Минувшей ночью в Прокопьевске загорелись дом с верандой, была угроза распространения огня.

В ночь на субботу в Прокопьевске на улице Жигулёвской горел частный дом с верандой, сообщает областное МЧС.

– На момент прибытия первого подразделения горела крыша веранды, из-под кровли дома шёл дым, существовала угроза распространения огня на баню, – сказали в ведомстве.

Тушить пожар поехали 16 человек на четырёх единицах техники. В результате удалось предотвратить распространение огня на соседние дома. Площадь пожара составила 83 кв. метра.

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Никто не погиб и не пострадал. По предварительным данным, воспламенилось здание из-за короткого замыкания.

В целом за сутки МЧС ликвидировало в Кузбассе 13 пожаров. В том числе в том же Прокопьевске – сгорел дом с надворными постройками на улице Садовой.

Фото\Видео: ГУ МЧС по Кемеровской области
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