Загранпаспорта и риск побега: в Кузбассе осудили двоих сектантов

В Таштаголе двух местных жителей заключили под стражу по делу об экстремистской деятельности. Как сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса, 7 ноября 2026 года Таштагольский городской суд рассмотрел ходатайства следователя о мере пресечения.

По версии следствия, несмотря на решение Верховного Суда РФ от 20 апреля 2017 года о запрете деятельности местной религиозной организации "Свидетели Иеговы г. Таштагола", обвиняемые продолжили организационную работу.

– В период с 2020 года по ноябрь 2026 года они, как полагает следствие, созывали собрания, координировали участников и распространяли учение запрещённой организации, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, суд признал ходатайства обоснованными. При принятии решения учли тяжесть преступления, за которое предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Также суд принял во внимание, что у обвиняемых есть действующие загранпаспорта, а значит, они могут скрыться от следствия. Обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца – до 5 января 2027 года. Постановления суда пока не вступили в законную силу.

Напомним, это не первый случай в регионе. Ранее жителя Калтана приговорили к 6 годам за то, что он собирал участников запрещенного объединения в Zoom.