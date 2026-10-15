Собирал сектантов в сети: кузбассовец на 6 лет лишился свободы из-за онлайн-встреч

Житель Калтана проводил онлайн-встречи организации "Свидетели Иеговы", хотя её деятельность в России запретили. Суд назначил ему шесть лет лишения свободы. Об этом сообщили в Калтанском районном суде.

По данным суда, с февраля 2020 года по апрель 2021-го мужчина собирал участников в Zoom, распределял между ними обязанности и составлял расписание встреч.

– Противоправная деятельность была пресечена правоохранительными органами, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Суд также запретил мужчине пять лет заниматься организационной работой в общественных и религиозных объединениях. Кроме того, ему назначили год ограничения свободы.

Организацию в Калтане запретили после решения Верховного суда России от 20 апреля 2017 года. Приговор мужчине пока не вступил в законную силу.