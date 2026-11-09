Сходил к врачу — лишился руля: 5 коварных болезней, автоматически аннулирующих водительские права

Водитель может лишиться прав, если врачи обнаружат у него заболевание, с которым запрещено садиться за руль. Об этом в беседе с изданием "Газета.Ru" сообщил автоюрист Лев Воропаев.

По словам адвоката, если человек обратится в медицинское учреждение и у него диагностируют болезнь из списка противопоказаний к вождению, это запустит процедуру прекращения действия права на управление автомобилем.

Как пояснил Воропаев, от года к году состав этого списка практически не меняется. Недавно правительство своим постановлением утвердило его уточненную версию. В числе наиболее распространенных противопоказаний – психические заболевания, в том числе шизофрения и умственная отсталость, тяжелые неврологические расстройства, эпилепсия, а также нарушения цветового зрения, из-за которых человек не различает отдельные цвета. По оценке юриста, этот перечень остается прежним уже несколько лет.