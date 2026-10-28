В какой сезон лучше учиться на права – совет опытного кемеровского инструктора

Учиться на водительские права жителям кузбасских широт предпочтительнее в зимний период, рассказал сайту VSE42.Ru преподаватель одной из кемеровских автошкол с многолетним стажем. Всё дело в том, что зимой, когда дороги заметены снегом, управлять машиной гораздо опаснее и сложнее, и как раз в этом своеобразный плюс.

– Зимой управлять автомобилем намного сложнее, чем летом, потому лучше сразу учиться именно зимой. Если откатаешься летом, то потом, как только придёт снег, доедешь до первого столба, – сказал эксперт.

И дело не только в худшем сцеплении с асфальтом. Сложности добавляет и то, что под снегом не видно дорожной разметки, потому водителям приходится ориентироваться "на глаз". Если обучаться летом, то в первую же зиму начинающий водитель с непривычки растеряется и может попасть в ДТП.

Сдавать экзамен в ГАИ специалист предлагает после того, как сойдёт снег – например, поздней весной.

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