Не болеют и живут дольше всех: узнайте, какие хорошие мальчики возглавили топ самых здоровых пород

Как отметила ветврач в беседе с изданием "Газета.Ru", нередко объяснение кроется в происхождении: многие из собак-долгожителей принадлежат к так называемым примитивным породам. Они складывались естественным образом, а человек почти не вмешивался в их селекцию.

Из крупных собак ветеринары отмечают ньюфаундленда, аляскинского маламута, грейхаунда, белую швейцарскую, кавказскую и среднеазиатскую овчарок. В списке средних – басенджи, бордер-колли, далматин, бигль и сиба-ину, а среди миниатюрных – пудель, такса, болонка, чихуахуа и джек-рассел-терьер.

Впрочем, даже если питомец от природы здоров и у него нет генетических болезней, без хозяйской заботы не обойтись. Любой собаке, какой бы породы она ни была, необходим грамотный уход: прогулки и расчесывание, контроль состояния глаз, зубов, лап и когтей, а когда нужно – купание и стрижка.

– Собачье здоровье строится на хорошем питании и полноценных физических нагрузках, но генетика тоже имеет значение. Даже самая здоровая порода не гарантирует отсутствие проблем: здоровье собаки зависит от множества факторов – генетики, условий содержания, питания, регулярных ветеринарных осмотров и своевременного лечения, – сказала медик.

У собак смешанных пород здоровье нередко оказывается лучше благодаря более разнообразной генетике: она уменьшает вероятность наследственных заболеваний. И всё же среди метисов тоже бывают питомцы, которым постоянно требуются лекарства и поддержка ветеринара. При этом, по оценке специалистов, некоторые породистые собаки обладают настолько крепким здоровьем, что визиты к врачу им нужны лишь ради очередной комплексной прививки.