Четыре шага к свободе: как расстаться без истерик и чувства вины — инструкция психолога

Семейный и провокативный психолог Елена Гусева объяснила, как правильно подготовиться к финальному разговору, если чувства угасли. Специалист отметила, что экс-возлюбленному нельзя давать никаких ложных надежд.
Расставание – болезненный процесс, но его можно пройти с минимальными потерями. Психолог Елена Гусева в беседе с РИАМО предлагает четкий алгоритм действий для тех, кто решил закрыть дверь в прошлое.
1. Подготовка к разговору
- Установите "стоп-сигналы": не допускайте криков, обвинений и манипуляций.
- Сформулируйте суть решения в 1–2 фразах. Долгие речи не нужны.
- Выберите безопасное место (лучше всего – дома).
- Будьте готовы к слезам или гневу. Не меняйте решение из жалости.
2. Разговор по правилу "четырех шагов"
- Благодарность: скажите спасибо за совместный опыт.
- Причина: четко объясните, почему уходите (изменились чувства, разные цели).
- Решение: твердо озвучьте факт расставания.
- Дистанция: предложите временно прекратить контакты. Важно: Не давайте ложных надежд, не предлагайте дружбу и не спрашивайте мнения партнера. При давлении спокойно повторяйте свое решение.
3. Первые недели после разрыва
Соблюдайте информационную тишину минимум 3–4 недели. Не выясняйте отношения в мессенджерах, игнорируйте агрессию и провокации. Дайте себе время отгоревать – плачьте, злитесь, при необходимости обратитесь к специалисту.
4. Проживание утраты (от 1 до 6 месяцев)
Не используйте новые романы как "анестезию". Сфокусируйтесь на себе: вспомните о заброшенных хобби, реализуйте давние планы. Проанализируйте полученный в отношениях опыт.
5. Завершение
Спустя полгода острая боль уходит. На этом этапе полезно написать бывшему партнеру письмо с благодарностью за жизненные уроки.
– На этом этапе работает стратегия благодарности. Лучше сделать это письменно, не отправляя письмо адресату. Поблагодарите бывшего (ую) партнера/партнершу за то, что было, за уроки, за то, что этот человек был в вашей жизни, – передает СМИ слова Гусевой.
Психолог подчеркивает: внезапное исчезновение ("гостинг") наносит человеку тяжелую травму. Только честный, пусть и трудный разговор позволяет спокойно закрыть дверь в прошлое и двигаться дальше.