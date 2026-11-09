Четыре шага к свободе: как расстаться без истерик и чувства вины — инструкция психолога

Расставание – болезненный процесс, но его можно пройти с минимальными потерями. Психолог Елена Гусева в беседе с РИАМО предлагает четкий алгоритм действий для тех, кто решил закрыть дверь в прошлое.

1. Подготовка к разговору

Установите "стоп-сигналы": не допускайте криков, обвинений и манипуляций.

Сформулируйте суть решения в 1–2 фразах. Долгие речи не нужны.

Выберите безопасное место (лучше всего – дома).

Будьте готовы к слезам или гневу. Не меняйте решение из жалости.

2. Разговор по правилу "четырех шагов"

Благодарность: скажите спасибо за совместный опыт.

скажите спасибо за совместный опыт. Причина: четко объясните, почему уходите (изменились чувства, разные цели).

четко объясните, почему уходите (изменились чувства, разные цели). Решение: твердо озвучьте факт расставания.

твердо озвучьте факт расставания. Дистанция: предложите временно прекратить контакты. Важно: Не давайте ложных надежд, не предлагайте дружбу и не спрашивайте мнения партнера. При давлении спокойно повторяйте свое решение.

3. Первые недели после разрыва

Соблюдайте информационную тишину минимум 3–4 недели. Не выясняйте отношения в мессенджерах, игнорируйте агрессию и провокации. Дайте себе время отгоревать – плачьте, злитесь, при необходимости обратитесь к специалисту.

4. Проживание утраты (от 1 до 6 месяцев)

Не используйте новые романы как "анестезию". Сфокусируйтесь на себе: вспомните о заброшенных хобби, реализуйте давние планы. Проанализируйте полученный в отношениях опыт.

5. Завершение

Спустя полгода острая боль уходит. На этом этапе полезно написать бывшему партнеру письмо с благодарностью за жизненные уроки.

– На этом этапе работает стратегия благодарности. Лучше сделать это письменно, не отправляя письмо адресату. Поблагодарите бывшего (ую) партнера/партнершу за то, что было, за уроки, за то, что этот человек был в вашей жизни, – передает СМИ слова Гусевой.

Психолог подчеркивает: внезапное исчезновение ("гостинг") наносит человеку тяжелую травму. Только честный, пусть и трудный разговор позволяет спокойно закрыть дверь в прошлое и двигаться дальше.