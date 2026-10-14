Психологи рассказали, когда пора бросать партнера-токсика: 3 важных признака

В беседе с редакцией VSE42.Ru специалисты рассказали, какие отношения можно считать токсичными, а также объяснили, как их правильно завершить.

– В системной терапии мы избегаем ярлыка "токсичные", потому что он не описывает процесс. Вместо этого спрашиваем: "Что происходит с вами в этих отношениях? Как вы себя чувствуете после контакта? Есть ли у вас пространство для своих желаний?" – рассказывает психолог Людмила Яковлева.

Если ответы говорят о том, что человек постоянно теряет себя, – это маркер, что надо выходить. Но не через резкий разрыв, а через постепенное восстановление связей с собой и с внешним миром.

– Найдите одну сферу, где вы можете быть собой без этого человека, и начните ее усиливать, – советует Людмила Яковлева.

Психолог Родион Чепалов считает токсичными те отношения, в которых не просто случаются конфликты, а формируется устойчивая система, разрушающая одного или обоих партнеров.

– Например: постоянные унижения ("Кому ты кроме меня нужен?"), тотальный контроль телефона и денег, изоляция от друзей, угрозы, шантаж расставанием, обесценивание, наказание молчанием, – перечисляет эксперт.

Один из важных признаков, по его словам, – рядом с партнером человек все чаще боится сказать или сделать "что-нибудь не то". При этом одна грубая ссора еще не делает отношения токсичными. Полезный тест: "Могу ли я сказать партнеру "нет", не опасаясь мести? Могу ли говорить о своих чувствах? После конфликтов мы что-то исправляем или каждый раз становится хуже?"

Выход, отмечает Чепалов, лучше готовить практически. В относительно безопасной ситуации можно обозначить границу: "Я готов обсуждать проблему, но не готов разговаривать, когда меня оскорбляют". Если ничего не меняется, стоит продумать жилье, деньги, документы, поддержку близких и сам момент расставания.

– При угрозах, физическом или сексуальном насилии приоритет уже не "правильно поговорить", а безопасность. Не следует сообщать о расставании наедине, если есть риск агрессии; нужен заранее подготовленный безопасный план и помощь соответствующих служб, – подчеркивает психолог.

И важно помнить: задача расставания – не добиться от токсичного партнера признания "да, я был неправ", а вернуть себе возможность самостоятельно распоряжаться собственной жизнью.