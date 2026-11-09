Горы мусора и штрафы на сотни тысяч: ГЖИ Кузбасса снова наказала УК

В Кузбассе инспекторы ГЖИ снова прошлись по управляющим компаниям и устроили им разбор полетов. За неделю, с 2 по 6 ноября, они проверили 415 многоквартирных домов и провели более 450 проверок. В итоге нашли 33 нарушения. Больше всего проблем традиционно связано с подвалами, чердаками и перебоями с коммунальными услугами.

– К управляющим организациям региона за неделю предъявлены штрафные санкции на сумму более 270 тысяч рублей. Кроме того, составлено 16 административных протоколов, – отметили в ГЖИ Кузбасса.

Всего же с начала года Госжилинспекция нашла уже больше 3000 нарушений в работе УК.

Некоторым компаниям влетело по-крупному. В Междуреченске "ЖилСервис" оштрафовали на 50 тысяч рублей: в домах на проспекте 50 лет Комсомола и Коммунистическом разрушился бетон на балконах, а арматура оголилась и заржавела.

Еще 50 тысяч рублей заплатит новокузнецкая "УК "Новодом". В домах на Клименко и Советской Армии в подъездах грязно, окна выбиты, двери не закрываются, а ремонта не было больше пяти лет. В подвалах одного из домов стоит канализация, а в другом – сырость и трещины на отмостке.

Также в Новокузнецке ЖК "Росток" получил предупреждение за ямы во дворе на Пирогова, 16. Там ремонта не было 10 лет, а в подвале скопился строительный мусор. ТСЖ "Черноморец" оштрафовали на 4 тысячи рублей за самовольную перепланировку в доме на Карла Маркса. А "ЭкоТек" – на 5 тысяч за то, что мусор на площадках стоял больше суток сразу по 14 адресам.

В Киселевске "Коммунальщик" обязали передать документы на дом. В Прокопьевске "Успех" получила предписание из-за оголенных проводов и оплавленной изоляции в электрощитах. А в Кемерове должностное лицо ООО "Грант" отделалось предупреждением за состояние цоколя и дверей.

Напомним, неделей ранее ГЖИ Кузбасса тоже устроила рейд по управляющим компаниям – тогда инспекторы нашли 76 нарушений.