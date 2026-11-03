Более 700 тысяч штрафов: ГЖИ Кузбасса наказала УК за грубые нарушения

В Кузбассе инспекторы ГЖИ устроили очередную проверку управляющим компаниям. За неделю с 26 по 30 октября они обошли 423 многоквартирных дома и провели больше 490 проверок. В итоге нашли 76 нарушений.

Больше всего проблем традиционно связано с подвалами, чердаками и перебоями с коммунальными услугами. За такие недочеты управляющим организациям выписали штрафов на сумму более 700 тысяч рублей и составили 25 административных протоколов.

– Всего с начала 2026 года Госжилинспекция Кузбасса выявила более 3 000 нарушений в работе УК, – отметили в ГЖИ Кузбасса.

Самыми проблемными оказались несколько адресов. В Новокузнецке досталось "УК "Гарант-Сервис" за дом на улице Братьев Гаденовых, 12. Там в подвале стояла вода, а трубы покрылись ржавчиной. Еще одна новокузнецкая компания "Удача+" получила штраф за дом на Кирова, 94: кровля повреждена, счетчик не опломбирован, в подъездах паутина и грязь, а в одной из квартир вообще не греет батарея.

В Междуреченске "УК 101 квартал" оштрафовали на 50 тысяч рублей за дом на проспекте Строителей, 47. Там в подъездах давно не убирали, а подвал затопило канализацией. Из-за отсутствия заглушек на трубах в здании стоял жуткий запах.

Еще несколько компаний отделались предупреждениями. В Новокузнецке "Инициатива" получила замечание за заросшую травой отмостку, а "Добродом" – за слишком холодную горячую воду. В Осинниках "Теплоэнерго" оштрафовали на 30 тысяч рублей за проблемы с горячей водой, а в Ленинске-Кузнецком должностных лиц "УЕЗ ЖКУ" наказали за неработающие батареи и сломанный счетчик.