Каждый третий кузбассовец живёт впроголодь – зарабатывает вдвое меньше нормы

Кузбасс занял 34-е место в рейтинге российских регионов по уровню и распределению зарплат, исследование провело РИА "Новости" на основе данных официальной статистики.

Так, в регионе 29,1% человек зарабатывают в месяц менее 45 000 рублей, а тех, кто может похвастаться заработком более 200 тысяч, всего 3,1%. Диапазон типовых зарплат составляет 42–93 тысячи рублей – то есть четверть человек получает менее 42 тысяч, ещё четверть – более 93-х.

Напомним, в августе средняя зарплата в Кузбассе составила 83 617 рублей. То есть каждому третьему платят вдвое меньше среднего.

Первое место в рейтинге занимает Чукотка, где 42% получают более 200 тысяч и всего 2,2% – менее 45 тысяч. На втором месте – Магаданская область (28,4% и 0,8%), третьем – Ямало-Ненецкий автономный округ (25,2% и 3%). Москва расположилась на четвёртом месте с 24,4% и 7,7%.

Меньше всего зажиточных – в Калмыкии, где 0,7% получают более 200 тысяч в месяц и 47,1% менее 45 тысяч, Ингушетии (0,7% и 72,2%) и Чечне (0,7% и 70,3%).

Зато кузбассовцам скоро повысят прожиточный минимум – на тысячу рублей.