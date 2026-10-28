Зарплаты в Кузбассе стремительно летят вниз – признаёт даже Кемеровостат

В августе средняя зарплата в Кузбассе составила 83 617 рублей, сообщает в среду Кемеровостат. В течение года показатель сильно колеблется, а последние месяцы – летит вниз. В июне зарабатывали в среднем 91 198 рублей, в июле – 85 740 рублей.

Если же сравнивать с августом прошлого года, то произошёл заметный рост с 78 764 рублей, или на 6,3%. Годовая инфляция же, по последним данным, оценивается в 6,2% – то есть реальные доходы остаются на одном уровне.

Самые большие заработки в конце лета замечены у добытчиков угля – 130 714 рублей. Это на 6,7% больше год к году и на 5,9% за месяц. Производители химических веществ обогатились на 113 078 рублей (плюс 5,3% за год и плюс 4% за месяц), производители транспорта – на 113 273 рубля (плюс 12,1% и минус 5,6%).

Занятые ремонтом и монтажом машин и оборудования получили в августе 104 526 рублей, это на 3,8% меньше год к году и меньше на 6,6% за месяц. Финансисты и страховщики заработали 118 155 рублей (плюс 13,6% и плюс 6,7%). А занятые научными исследованиями и разработками получили 101 890 рублей, суммы значительно упали – на 7,8% за год и 17% за месяц.

Меньше всего платят производителям одежды – 28 334 рубля, производителям кожи – 26 464 рубля, производителям мебели – 27 790 рублей. В сфере образования зарплаты заметно ниже средних – 39 431 рубль (+4,8% за год). В сфере здравоохранения – 69 510 рублей (+6,4% за год).

Ранее сообщалось, что в рейтинге российских городов по зарплатам Кемерово расположилось на 39-й строчке, Новокузнецк – на 43-й.