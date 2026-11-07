Кузбассовцам прибавят к прожиточному минимуму тысячу рублей

Кузбасские власти распорядились повысить с 1 января прожиточный минимум, следует из постановления вице-губернатора Андрея Панова.

– Установить с 01.01.2027 величину прожиточного минимума в Кемеровской области на душу населения – 18 407 рублей, для трудоспособного населения – 20 064 рубля, пенсионеров – 15 830 рублей, детей – 17 855 рублей, – сказано в документе.

На данный момент прожиточный минимум на человека в Кузбассе составляет 17 234 рубля, для трудоспособного – 18 785 рублей, пенсионеров – 14 821 рубль, детей – 16 717 рублей. Год назад суммы проиндексировали на 6,8%. На такой же процент повысят и теперь.

Размер прожиточного минимума влияет на социальные пособия, выплаты семьям с детьми и доплаты пенсионерам.