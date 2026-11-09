Осторожно, взрывоопасно: почему нельзя смешивать мясо и молоко – объясняет диетолог

Как отметил в беседе с изданием "Абзац" эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев, если есть мясо и молочные продукты за один прием пищи, в желудке могут начаться брожение и гниение. По словам медика, у тех, кто так питается, чаще возникают тяжесть в животе и повышенное газообразование.

– Молочные продукты, если они не заблокированы казеиновыми сгустками, покидают желудок быстрее, чем мясо. Когда компоненты смешиваются в плотный комок, запускаются процессы брожения и гниения. Это приводит к тяжести и метеоризму, – рассказал Калинчев.

Он добавил, что поджелудочной железе приходится разом выделять максимум разных ферментов, чтобы справиться с такой неоднородной смесью. Из-за этого орган работает на пределе.

Калинчев пояснил, что в мясе содержатся сложные животные белки – актин, миозин и коллаген. Для их расщепления желудок вырабатывает концентрированную соляную кислоту и пепсин. Под действием кислоты молочный белок казеин тут же превращается в плотные сгустки, которым трудно продвигаться дальше. Они покрывают мясные волокна и мешают желудочному соку добраться до них.

Полноценных научных исследований, которые подтверждали бы проблемы с перевариванием мяса вместе с молоком, не проводилось. При этом в данных, опубликованных в 1995 году, говорится: ежедневное употребление 930 мг кальция из молока и сыра может уменьшить усвоение железа на 30–50%. В эксперименте зарубежных ученых участвовали около 20 женщин. На протяжении 10 дней им предлагали включать в питание молоко, творог и мясо.

Ранее россиянам на фоне подорожания мяса предложили перейти с мясных продуктов на фасоль и чечевицу. Такую замену рекомендовала российский экономист Ольга Климова, сообщает Atas.info.