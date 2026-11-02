Таинственное мясо в кемеровском кафе жутко удивило экспертов – подробности

Как сообщили в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора, нарушение выявили 22 октября во время наблюдения за соблюдением обязательных требований.

Выяснилось, что в кемеровском кафе "Жарь мясо" готовят блюда из говядины, курицы, свинины и баранины. Однако площадка заведения не была зарегистрирована в компоненте "Цербер" федеральной государственной информационной системы "ВетИС".

Из-за этого на поступающую продукцию животного происхождения не оформлялись ветеринарные сопроводительные документы. В результате отследить путь сырья и проверить его происхождение невозможно.

– Сырьё для приготовления блюд в кафе поступает без ВСД, что не позволяет установить, проводится ли обязательная ветеринарно‑санитарная экспертиза и соблюдаются ли сроки годности, – уточнили в ведомстве.

По итогам наблюдения предпринимателю объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Напомним, ранее Россельхознадзор уже находил подобное нарушение в кемеровском кафе "Перец и компания".