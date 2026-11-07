Зима не близко: Кузбасс зальют дожди, потеплеет до +15 – прогноз синоптиков

По данным Западно-Сибирского УГМС, в ночь на воскресенье, 8 ноября, в Кузбассе будет –2,+3°C, местами до –7, а днём потеплеет до +3,+8°C. Явления погоды: в отдельных районах пройдёт небольшие, по северу местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Кое-где сохранится гололедица. Ветер при порывах усилится до 14-16 м/с.

В понедельник же ожидается потепление вплоть до +15°C. Регион зальют дожди. Ветер усилится до 17 м/с при порывах.

По данным "Яндекс Погоды", в Кемерове в ночь на воскресенье будет +2°C, пойдут дожди и мокрые снегопады. Днём потеплеет до +3°C, осадки должны прекратиться. Ближе к ночи столбик термометра опустится всего на градус, но возобновятся осадки. В понедельник будет от +2 до +5°C с обильными дождями.