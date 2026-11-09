Тихий вредитель с хреном: какое популярное новогоднее блюдо беспощадно бьет по почкам

В беседе с изданием "Абзац" врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова сообщила, что при подагре, мочекаменной болезни и высоком холестерине холодец лучше не включать в меню. Медик отметила, что это блюдо способно привести к серьезному обострению заболеваний.

– Людям с повышенной мочевой кислотой это может навредить. Помимо подагры, мочекаменной болезни не рекомендуется при гастрите с повышенной кислотностью, холецистите, панкреатите, при нарушении липидного обмена, то есть когда повышен холестерин из-за насыщенных жиров, особенно в свином и говяжьем варианте, данной категории людей не рекомендуется, – объяснила врач.

Тем, кто страдает гипертонией, с заливным тоже стоит быть аккуратнее, добавила Русакова. В крепком бульоне бывает слишком много соли, а это может вызвать резкие перепады артериального давления. При диабете второго типа важно строго следить за калорийностью питания и есть меньше животных жиров. Поэтому вместо свиного или говяжьего холодца с хреном людям с этим диагнозом лучше выбрать более легкий вариант – рыбное заливное.

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