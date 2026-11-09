Глаза не фикус: чем опасна привычка постоянно заливать их увлажняющими каплями

Попытки постоянно убирать сухость глаз увлажняющими каплями иногда могут обернуться серьезными проблемами. Об этом в разговоре с изданием "Абзац" рассказал офтальмолог Дмитрий Сагоненко. По его словам, такой дискомфорт порой указывает на заболевания, которые требуют совсем другого подхода.

Как пояснил врач, глаза могут сохнуть после долгого сидения за компьютером или из-за слишком сухого воздуха в отопительный сезон. В таких обстоятельствах увлажняющие капли едва ли навредят. Другое дело, если причина кроется в инфекции, нарушении работы слезных желез или системном заболевании: тогда каплями проблему не решить, а привычка полагаться только на них может поставить здоровье под угрозу.

– При дисфункции желез капли практически не помогают. Либо у человека могут быть системные заболевания эндокринной системы, либо, например, синдром Шегрена. Но человек может продолжать капать, пока не доведет себя до плачевного состояния, – отметил медик.

Офтальмолог также посоветовал обратиться к специалисту, если сухость в глазу не проходит даже без зрительной нагрузки и других провоцирующих факторов. Когда дискомфорт затягивается, откладывать консультацию не стоит.

Ранее врач-офтальмолог Виктория Грачева предупредила, что нанесение карандаша или подводки на внутренний край века может вызывать сухость, жжение и покраснение глаз. Об этом пишет агентство "РосБалт" со ссылкой на издание "Известия".