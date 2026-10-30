«Думал, царапина»: у мужчины в глазу проросло дерево - невероятная история из Якутии

Как сообщает издание "КП" – Якутия", 42-летний Максим Слепцов из Якутии четыре месяца прожил с растением в глазу – всё это время его мучили головные боли и падало зрение. Всё началось летом в Абыйском улусе, куда мужчина приехал к другу на рыбалку.

"Мне ветка попала в глаз, хлестнула по лицу. Глаз зудел, было больно, как будто ушиб получил. Он слезился и краснел", – вспоминает Максим.

Капли он применял, часть соринки вытащил сам и решил, что "пронесло". К врачам не поехал: место было отдалённое.

Дальше стало хуже. Глаз воспалялся, поднималось внутриглазное давление, каждое утро начиналось с сильной мигрени. Мужчина увлекается биологией, поэтому понимал механику: по зрительному нерву боль отдаёт в мозг, второй глаз "тухнет", картинка двоится.

До Якутска он добрался только через четыре месяца – и сразу попал в Центр неотложной офтальмологической помощи.

"Пять минут ожидания – и семечко, которое уже начало пускать корни, вытащили из глаза. Хотел даже сфотографировать его на память, но было не до него", вспоминает сибиряк.

Как сообщил главврач республиканской офтальмологической больницы Иван Луцкан, корень почти пророс в ткани, удаляли под местной анестезией инъекционной иглой. Здоровью глаза ничего не угрожает, головные боли прошли.

Произошедшее Максим считает знаком свыше: "В Библии написано: что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а в своём глазу бревна не видишь. Вот у меня такая ситуация". Главный вывод, который он просит запомнить: не откладывать визит к врачу и не заниматься самолечением, даже если кажется, что обошлось.