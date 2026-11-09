Променяй оливье на смену: как получить двойной оклад 31 декабря

Россияне, которые выйдут на работу 31 декабря, могут получить оплату в двойном размере – всё зависит от их графика. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказал финансовый аналитик Андрей Бархота. По его словам, размер выплаты связан с отраслью и должностью.

Как пояснил эксперт, для работников крупных компаний и бюджетных организаций с графиком 5/2 последний день декабря действительно будет нерабочим. Но если этого требует производство, руководство может вызвать часть сотрудников. Тогда их труд должны оплатить вдвойне.

– Например, человек в среднем в сутки за рабочий день получал 6 или 8 тысяч рублей. При условии вызова в соответствии с производственной необходимостью 31 декабря он получит 12 или 16 тысяч рублей в зависимости от своей ключевой ставки. Однако, например, в случае с сотрудниками сферы общественного питания или торговли нет понятия "нерабочий день" и у них зарплата может остаться неизменной, – сказал собеседник СМИ.

Самозанятые предприниматели в этот день тоже могут заработать больше, добавил эксперт. Для них понятие "нерабочий день" также не действует, зато 31 декабря спрос растёт. Благодаря этому сезонному всплеску их выручка может оказаться выше, чем в обычные дни.

При пятидневной рабочей неделе новогодние каникулы продлятся 11 дней: с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. К исполнению трудовых обязанностей предстоит приступить в понедельник, 11 января. Об этом пишет Mkset.ru.