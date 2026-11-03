Куда сбежать от зимы на Новый год: топ-5 солнечных направлений от турагента

Как рассказала турагент в беседе с NEWS.ru, лучшие направления для отдыха за границей на новогодние праздники – это Таиланд, Вьетнам, Мальдивы, ОАЭ и Египет. Среди вариантов для зимнего отдыха эксперт особо выделила Таиланд.

– Пока за окном становится с каждым днем все холоднее, самое время подумать, где этой зимой греться на солнышке. Таиланд – это настоящий зимний хит. Пхукет, Као Лак и Краби – теплое море, вкусные фрукты, красивые пляжи, – отметила Шумилова.

Во Вьетнаме подходящим местом для поездки в зимний сезон эксперт назвала остров Фукуок. Такие курорты могут заинтересовать как семьи с детьми, так и пары, передает интернет-здание "Подмосковье Сегодня".

Мальдивы подойдут тем, кто рассчитывает на спокойный отдых у океана вдали от насыщенной повседневной жизни. ОАЭ могут выбрать путешественники, которым помимо пляжа нужны экскурсии и другие развлечения. Египет, в свою очередь, остаётся вариантом для тех, кто не хочет отправляться в слишком долгий перелёт.

Шумилова также посоветовала не откладывать бронирование поездки. По её оценке, наиболее привлекательные предложения по соотношению цены и качества часто пользуются спросом и могут закончиться раньше остальных. При выборе тура специалист рекомендует учитывать не только направление, но и отель: от него во многом зависит, насколько комфортным окажется зимний отдых.