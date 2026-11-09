"Старые из ума выжили": рыбак в Кузбассе провалился под лёд и пропал

В воскресенье, 8 ноября, в деревне Емельяновка Яйского округа произошло ЧП на тонком льду, сообщают подписчики паблика "Инцидент Кузбасс".

– Двое мужчин из Анжеро-Судженска рыбачили на льду, как внезапно он проломился, и оба рыбака оказались в воде, – пишет автор поста.

Очевидцы смогли вытащить с помощью верёвки 67-летнего мужчину. Ещё один рыбак – 65-летний анжеросудженец – пропал.

Спасатели приехали на место, сообщили сайту VSE42.Ru в областном МЧС.

– Ведутся поиски, – указали в ведомстве.

Пользователи соцсетей в шоке от безрассудства престарелых рыбаков, указывая, что сейчас на улице плюсовые температуры, лёд неокрепший, и выходить на воду ни в коем случае нельзя.

– Я тоже зимний рыбак, но в это время даже мыслей нет на лёд выходить. На улице плюсовая температура и заморозков ещё не было. Старые совсем из ума выжили, – сокрушается местный житель.

Напомним, в конце октября редакция VSE42.Ru сообщала, что в Кузбассе за осень утонули пять человек.