"Могли бы выжить": в Кузбассе 5 человек трагически погибли на водоемах за осень

В сентябре и октябре 2026 года на водоемах Кузбасса погибли пять человек. Об этом журналисту VSE42.RU рассказал заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по Кузбассу, главный государственный инспектор по маломерным судам Кемеровской области Ярослав Максимов.

По словам инспектора, трое кузбассовцев стали жертвами происшествий с маломерными судами. В двух случаях мужчины оказались в холодной воде после опрокидывания судна и были без спасательных жилетов.

– Мужчины находились без жилетов. Судно опрокинулось, они оказались в воде, и, из-за того что температура воды уже достаточно низкая, наступило переохлаждение. Они могли бы выжить, если бы на них были спасательные жилеты, но они пренебрегли этим правилом, – уточнил сотрудник МЧС.

Как подчеркнул Максимов, аналогичные происшествия, связанные с отсутствием спасательных жилетов, в Кузбассе происходили не только осенью, но и весной.

Напомним, ранее стало известно, сколько правонарушений в регионе произошло на воде за сезон.