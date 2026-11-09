В кемеровском ЖК погиб мужчина – он проник на стройку и залез на кран

Днём в воскресенье, 8 ноября, на стройке нового жилого комплекса на Притомском проспекте в Кемерове разбился насмерть мужчина средних лет. Информация об этом просочилась в соцсети. Там указывается, что человек проник на объект и залез на башенный кран, что закончилось непоправимыми последствиями.

В экстренных службах региона сайту VSE42.Ru подтвердили смертельное ЧП. Однако воздержались от деталей.

В кузбасском СУ СК нам сообщили, что данное происшествие ведомство не комментирует.

Напомним, недавно в Кемерове погибла при падении из окна девушка.