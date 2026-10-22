Происшествия

Лежала на траве больше часа: в Кемерове разбилась насмерть девушка

Накануне в кузбасской столице произошла трагедия: погибла девушка.

Днём в среду, 21 октября, в Кемерове на проспекте Октябрьском, 103 разбился насмерть человек, сообщают очевидцы в соцсетях.

– Из окна дома выпал человек. По словам автора, тело, накрытое тканью, больше часа находилось на траве возле здания, – пишет "Инцидент Кемерово".

Жуткую картину также запечатлели на камеру.

В Кузбасском центре медицины катастроф сайту VSE42.Ru подтвердили факт трагедии.

– 24-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, скончалась на месте, – сказали в медицине катастроф.

В обстоятельствах разбираются стражи порядка.

Фото: тг / Инцидент Кемерово
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