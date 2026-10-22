Лежала на траве больше часа: в Кемерове разбилась насмерть девушка

Днём в среду, 21 октября, в Кемерове на проспекте Октябрьском, 103 разбился насмерть человек, сообщают очевидцы в соцсетях.
– Из окна дома выпал человек. По словам автора, тело, накрытое тканью, больше часа находилось на траве возле здания, – пишет "Инцидент Кемерово".
Жуткую картину также запечатлели на камеру.
В Кузбасском центре медицины катастроф сайту VSE42.Ru подтвердили факт трагедии.
– 24-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, скончалась на месте, – сказали в медицине катастроф.
В обстоятельствах разбираются стражи порядка.
Фото: тг / Инцидент Кемерово