Огромный медведь бегает по горнолыжной трассе в Шерегеше – видео

В воскресенье и понедельник, 8 и 9 ноября, в Шерегеше заметили огромного медведя недалеко от горнолыжной трассы. В соцсетях опубликованы видео.

– Пора валить, по ходу дела, сегодня мы накатались, – рассказал бдительный турист накануне.

Утром в понедельник животное заметили непосредственно на горнолыжной трассе.

В областном министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства рассказали сайту VSE42.Ru, что информация о медведе в Шерегеше поступила в воскресенье, мобильная группа выехала на место, однако найти хищника не получилось.

– Поиски медведя были вынуждены прекратить с наступлением ночи. Обнаружение медведя затрудняется тем, что из-за глубокого снега сложно использовать собак для поиска, снегоходная техника на горных склонах также не везде проходит, – сказали в ведомстве.

Сегодня искать медведя продолжат с помощью квадрокоптера.

Ранее сообщалось, что Кузбассу грозит нашествие медведей-каннибалов – в лесу питаться уже нечем.