Зима близко, а розетка далеко: отучаем капризный смартфон быстро разряжаться на морозе

В холодное время года телефон порой садится вдвое быстрее, чем обычно, а иногда и вовсе отключается, хотя индикатор еще показывает 20–30%. Все дело в морозе: при низкой температуре химические реакции в литий-ионном аккумуляторе идут медленнее.

В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" эксперт Максим Ильченко объяснил, что большинство смартфонов рассчитано на работу примерно при температуре от 0 до +35 градусов, но лучше всего батарея чувствует себя при комнатной температуре. При – 5…-10 градусах она уже может хуже отдавать энергию. Если мороз сильный, напряжение на время падает – из-за этого устройство способно отключиться, даже когда заряд, судя по экрану, еще есть, рассказал инженер.

Как отметил Ильченко, особенно быстро батарея садится, когда разом работают мобильный интернет, навигатор и камера, а дисплей светит на высокой яркости. В мороз такая нагрузка сильнее сказывается на аккумуляторе. Поэтому перед прогулкой специалист рекомендует довести заряд хотя бы до 80–100%, приглушить экран и закрыть приложения, без которых можно обойтись в пути. Плохой сигнал тоже сокращает время работы: смартфону приходится непрерывно искать сеть.

– Лучше носить смартфон во внутреннем кармане куртки или в сумке ближе к телу, а не в наружном кармане брюк или рюкзака. Чехол тоже немного помогает удерживать тепло. Если нужно долго пользоваться навигатором на улице, стоит подключить внешний аккумулятор и держать его в теплом месте, – порекомендовал специалист.

С замерзшим смартфоном главное – не торопиться его отогревать. Батарея отопления, фен и место рядом с обогревателем для этого не годятся: скачок температуры способен навредить устройству. Если же внутри появится конденсат, возможен риск короткого замыкания. Более безопасный вариант – отключить телефон, перенести в теплое помещение и оставить на 30–60 минут, чтобы он согрелся постепенно.

Если телефон то и дело отключается даже при легком минусе, стремительно садится в помещении или ощутимо греется при повседневном использовании, лучше показать его специалистам сервисного центра. Не исключено, что батарея уже выработала свой ресурс и пора поставить новую.

Замерзающий смартфон – повод не только спрятать его во внутренний карман куртки, но и критически оценить безопасность своих подключений. Иногда быстрая разрядка может говорить не о последствиях прогулки на морозе, а о вредоносных программах. В издании "РосБалт" раскрыли, как мошенники крадут данные через Wi-Fi.