Смартфоны лишают памяти и эмпатии: как разорвать цифровую зависимость

Люди массово используют смартфоны для побега от реальности. Психолог Алена Леонова в беседе с Pravda.Ru отметила, что гаджеты компенсируют дефицит общения и глушат фоновую тревогу от потока негативных новостей. Однако экран дает лишь иллюзию контроля над ситуацией.

– Современный человек живёт с повышенным уровнем тревожности из-за стремительно меняющихся обстоятельств и переизбытка информации – часто негативной. Он не может это контролировать, возникает ситуативная тревога, которая постоянно присутствует фоном. Смартфон становится одним из способов отвлечься от всего этого, – отметила эксперт.

Реальные угрозы здоровью:

Ухудшение памяти. Мозг не справляется с колоссальным объемом входящих данных.

Мозг не справляется с колоссальным объемом входящих данных. Снижение интеллекта. Возникает цифровое истощение, падают когнитивные способности.

Возникает цифровое истощение, падают когнитивные способности. Физиологический урон. Врачи фиксируют всплеск близорукости. Также сокращается время сна.

Врачи фиксируют всплеск близорукости. Также сокращается время сна. Потеря эмпатии. Люди игнорируют реальный мир, теряют навыки общения и готовность помогать окружающим.

Люди игнорируют реальный мир, теряют навыки общения и готовность помогать окружающим. Хронический стресс. Информационный шум и ожидание уведомлений не дают мозгу отдыхать.

Как решить проблему:

Обычная сила воли и обещания "не трогать телефон" не работают. Главный совет психолога – физически дистанцироваться от устройства. Оставляйте смартфон дома, уходя на прогулку хотя бы на час. Отсутствие гаджета под рукой исключит соблазн проверить ленту и сохранит ваше ментальное здоровье.