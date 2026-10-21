Общество

Смартфоны лишают памяти и эмпатии: как разорвать цифровую зависимость

Психолог Алена Леонова объяснила россиянам, почему бесконечный скроллинг ленты разрушает память, и как прогулки без смартфона спасают уставший мозг.

Люди массово используют смартфоны для побега от реальности. Психолог Алена Леонова в беседе с Pravda.Ru отметила, что гаджеты компенсируют дефицит общения и глушат фоновую тревогу от потока негативных новостей. Однако экран дает лишь иллюзию контроля над ситуацией.

– Современный человек живёт с повышенным уровнем тревожности из-за стремительно меняющихся обстоятельств и переизбытка информации – часто негативной. Он не может это контролировать, возникает ситуативная тревога, которая постоянно присутствует фоном. Смартфон становится одним из способов отвлечься от всего этого, – отметила эксперт.

Реальные угрозы здоровью:

  • Ухудшение памяти. Мозг не справляется с колоссальным объемом входящих данных.
  • Снижение интеллекта. Возникает цифровое истощение, падают когнитивные способности.
  • Физиологический урон. Врачи фиксируют всплеск близорукости. Также сокращается время сна.
  • Потеря эмпатии. Люди игнорируют реальный мир, теряют навыки общения и готовность помогать окружающим.
  • Хронический стресс. Информационный шум и ожидание уведомлений не дают мозгу отдыхать.

Как решить проблему:
Обычная сила воли и обещания "не трогать телефон" не работают. Главный совет психолога – физически дистанцироваться от устройства. Оставляйте смартфон дома, уходя на прогулку хотя бы на час. Отсутствие гаджета под рукой исключит соблазн проверить ленту и сохранит ваше ментальное здоровье.

Фото: magnific.com / magnific
Автор: Екатерина Редькина
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