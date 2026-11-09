Утренний коллапс в аэропорту Кемерова: сдвинулись рейсы сразу в четыре города

В аэропорту Кемерова сдвинулось расписание. По данным онлайн-табло, вылеты задержали сразу по нескольким популярным направлениям.
Утро 9 ноября в кемеровском аэропорту выдалось не самым спокойным. По данным онлайн-табло, задержались сразу несколько вылетов.
Согласно расписанию, сдвинулись рейсы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москву и Улан-Удэ. Пассажирам приходится ждать свои самолеты дольше обычного.
Стоит отметить, что подобные ситуации в воздушных гаванях Кузбасса случаются не впервые. Западно-Сибирская транспортная прокуратура в таких случаях обычно берет ситуацию на контроль, чтобы проверить, соблюдают ли перевозчики права пассажиров и обеспечивают ли их всем необходимым во время ожидания.