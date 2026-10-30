Не взлетела вся Сибирь: кузбассовцы застряли в аэропортах из-за массовых задержек

В аэропортах сразу десяти городов Сибири, включая Кемерово и Новокузнецк, сегодня объявлены задержки авиарейсов. Транспортные прокуроры Западной Сибири взяли ситуацию на контроль, чтобы обеспечить соблюдение прав пассажиров. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Задержки затронули рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", "НордСтар", "Россия", "Сибирь" и "ЮТейр", которые должны были вылететь в Москву, Сочи и Краснодар. Кроме того, отменено 12 авиарейсов, в том числе рейс авиакомпании "Сибирь" № S7 5225 по маршруту Новосибирск – Иркутск.

– Транспортными прокуратурами проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, – говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства проверяют, соблюдают ли перевозчики обязательства перед пассажирами, в том числе обеспечивают ли их всем необходимым во время ожидания.

Напомним, ранее редакция VSE42.Ru писала о том, что кузбассовцы не смогли улететь в Москву.