Сердце колотится, вес уходит: в Кузбассе врач раскрыл последствия КТ с контрастом

Контраст при компьютерной томографии помогает врачам точнее увидеть внутренние органы, но для организма это не просто безобидная жидкость. Йодсодержащий препарат в отдельных случаях может вызвать нежелательные реакции. На какие риски стоит обратить внимание, в своем телегам-канале рассказал главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.

Почки. Как объяснил врач, риск повреждения почек после внутривенного введения контраста ранее переоценивали. Об этом говорится в консенсусе ACR/NKF 2020 года. Профилактику с помощью физраствора рекомендуют пациентам с тяжёлым снижением скорости клубочковой фильтрации (ниже 30) или острым повреждением почек. При этом специалист подчеркнул, что отказываться от необходимого исследования только из-за опасений за почки не стоит.

Аллергические реакции. Токсиколог обратил внимание, что реакции на современные контрастные препараты возникают примерно у 0,2–0,7% пациентов, а тяжёлые – у 0,04%. При этом аллергия на морепродукты или антисептик "Бетадин" сама по себе не повышает риск. Гораздо важнее, была ли у человека реакция на контраст во время предыдущего исследования.

Щитовидная железа. Ещё один возможный риск связан с избытком йода. По словам специалиста, у людей с узловым зобом или болезнью Грейвса он может спровоцировать тиреотоксикоз. Причём проявиться нарушение способно не сразу, а через 2–12 недель. Если после КТ появились сердцебиение, дрожь и необъяснимая потеря веса, врач советует проверить уровень ТТГ.

Метформин. Отдельно токсиколог рассказал о правилах для пациентов с сахарным диабетом, принимающих этот препарат. При скорости клубочковой фильтрации от 30 и отсутствии острого повреждения почек отменять метформин не требуется. Если показатель ниже 30, лекарство приостанавливают на 48 часов.

Попадание контраста под кожу. Такое осложнение, по данным, приведённым специалистом, встречается в 0,1–0,9% случаев введения препарата. Если после процедуры боль и отёк в месте укола нарастают, необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.

В завершение токсиколог напомнил, что перед КТ с контрастом важно сообщить врачу о предыдущих реакциях на препарат, заболеваниях почек и щитовидной железы, сахарном диабете и астме.

– Современный контраст безопасен для большинства людей. Главное – вовремя рассказать врачу о своем анамнезе, – заключил Константин Сиворонов.

Напомним, ранее токсиколог рассказал кузбассовцам, что российский препарат для поддержки иммунитета теперь разрешен и для маленьких пациентов.