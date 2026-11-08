Принял людей за лося и убил: в Томской области охота закончилась трагедией

По версии следствия, происшествие случилось днём 5 ноября 2026 года в лесу неподалёку от села Мишутино Зырянского района Томской области. 53-летний житель села Зырянское находился там на охоте. Увидев силуэты двух человек, мужчина принял их за лося и произвёл несколько выстрелов из охотничьего ружья.

От полученных ранений 64-летний мужчина скончался на месте. Второй пострадавший, которому было 59 лет, умер по дороге в медицинское учреждение, пишут sibnovosti.ru.

Охотника задержали. При предъявлении обвинения он признал вину. Мужчине вменяют причинение смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские и баллистическую экспертизы, допрашивают свидетелей. Сейчас решается вопрос об избрании сибиряку меры пресечения.

– Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления, – сообщает Следком Томской области.

Напомним, ранее в Кузбассе подростка "перепутали" с бобром и убили. Недавно браконьеров, застреливших мальчика, выпустили из СИЗО – мать ребенка с этим не согласилась и обратилась за помощью к Александру Бастрыкину.