Двоих охотников-убийц выпустили из СИЗО: мать погибшего кузбасского подростка требует справедливости

Как сообщает Следком РФ, следствие по Кузбассу закончило дело о гибели несовершеннолетнего. Трагедия случилась 31 мая 2026 года в лесополосе Крапивинского округа во время незаконной охоты, в которой участвовали трое мужчин.

Мать погибшего не согласна с тем, что решило следствие. По её мнению, в убийстве сына участвовали все фигуранты. Женщина обратилась к председателю СК России.

– В настоящее время уголовное дело рассматривается судом, – отметили в СК России.

Александр Бастрыкин поручил руководителю кузбасского управления Бэликто Базарову доложить о принятых решениях, результатах расследования и доводах из обращения.

По данным соцсетей, Крапивинский суд изменил меру пресечения двум фигурантам: их отпустили из СИЗО под домашний арест до 5 апреля 2027 года. Третий остался под стражей.

По материалам дела, в ту ночь трое мужчин охотились на бобра. Один из них выстрелил в сторону подростков. Парень погиб от ранения в голову, его друг выжил. Сначала мужчины утверждали, что приняли подростка за косулю, потом – за бобра. Друг погибшего уверен, что они понимали, что стреляют по человеку.

Очевидцы в соцсетях также писали, что нетрезвая компания не охотилась, а гоняла подростков на питбайках по полям. Мать погибшего считает, что все трое должны отвечать за убийство группой лиц. Но следствие оставило двоим только обвинение в незаконной охоте. Из СИЗО их освободили из-за изменения обвинения на менее тяжкое.

Женщина обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Она жалуется на прекращение преследования по статье об убийстве и другие предполагаемые нарушения. Просит отменить постановления, предъявить обвинение всем троим по более тяжкой статье и передать расследование другому подразделению.