Последняя надежда – огласка: в Кемерове хотят снести конный клуб для особенных детей – соцсети

В Кемерове хотят снести конно-спортивный клуб "Амазонки", который вот уже несколько лет помогает детям с инвалидностью. Об этом сообщила подписчица телеграм-канала "Инцидент Кузбасс".

По словам автора обращения, клуб работает с 2004 года. Здесь проводят занятия по иппотерапии и реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, развивают детский конный спорт. Кроме того, организация помогает участникам СВО и подросткам, проходящим лечение от наркотической зависимости.

Как утверждает подписчица, клуб существует на пожертвования и не ведёт коммерческую деятельность. При этом оформить земельный участок сотрудники пытаются ещё с 2006 года, однако решить этот вопрос до сих пор не удалось.

Теперь, по словам автора обращения, организация получила постановление судебных приставов о сносе конюшни. Под угрозой оказались занятия и реабилитация детей, а также судьба лошадей, которых придётся куда-то перевозить.

Автор обращения просит предать ситуацию огласке и помочь клубу сохранить возможность работать и оформить участок.

– Не дайте этой истории остаться незамеченной. Возможно, именно ваш репост увидит человек, который сможет помочь. Возможно, именно ваш голос станет тем самым голосом, которого сейчас не хватает. НЕ ДАЙТЕ ЗАКРЫТЬ ДВЕРИ ТАМ, ГДЕ ДЕТЕЙ УЧАТ НЕ СДАВАТЬСЯ! КСК "АМАЗОНКИ". Кемерово. Нам нужна не жалость. Нам нужна возможность продолжать помогать, – говорится в публикации.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что самый крутой "Подорожник" в Кемерове попал под снос.