Самый крутой "Подорожник" в Кемерове тоже попал под снос – где он

В Кемерове решено демонтировать ещё один "Подорожник", указано в новом постановлении главы города Дмитрия Анисимова.

– Принять решение о демонтаже незаконно размещённого объекта (павильон "Подорожник"), не являющегося объектом капитального строительства, владелец которого неизвестен, расположенного по адресному ориентиру: г. Кемерово, на части земельного участка с кадастровым номером 42:24:0201005:115, – сказано в документе.

Снести объект необходимо в ближайшее время – до конца 2026 года.

Указанный кадастровый номер относится к территории, на которой расположен линейный парк бульвара Строителей. Там возле фонтана долгое время находился самый крутой "Подорожник" в городе – большой павильон и деревянный забор вокруг с зоной отдыха. С февраля эта точка, как и все прочие, закрылась.

Сейчас директора сети Татьяну Фомину судят за отказ платить зарплату сотням бывших сотрудников. По версии следствия, с февраля по сентябрь 2026 года бизнесвумен не выплатила зарплату и другие выплаты 212 работникам на сумму 11 млн рублей. А до этого женщину судили за невыплату 23 млн рублей 312 потерпевшим.